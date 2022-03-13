3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Американцы винят администрацию Байдена в рекордных ценах на топливо, а европейцы сметают продукты
"Я сделал это. А я помогала" - такие наклейки набирают популярность в США. На первой - Джо Байден, на второй - вице-президент Камала Харрис. Их фото клеят на бензоколонках, где появляются новые цены на бензин. В среднем прайс поднялся в три раза - до пяти, шести или даже семи долларов за галлон.
Как пишет The Washington Post, в стране растет инфляция, сокращается количество перелетов, увеличивается топливный сбор дальнобойщиков, растут даже цены на стрижку газонов.
Европейцев готовят к режиму экономии
А в Европе пустеют полки магазинов. В социальных сетях люди рассказывают, что, например, в Испании в одни руки продают не более одного литра масла и пяти упаковок вермишели.
В Германии населению рассылают советы запасаться батарейками, свечами и всем необходимым на две недели автономного существования. В Баварии с полок магазинов уже смели буквально все. В Северном Рейн-Вестфалии жалуются, что нет муки. В Восточной Вестфалии власти предлагают два воскресенья в месяц всей страной не садиться за руль и отказаться от всех внутренних авиарейсов.
В связи с антироссийскими санкциями железнодорожные перевозки Латвии могут сократиться на 85 %. Рижский порт уже потеряет 45 % грузооборота, а аэропорт Риги - 7 млн евро. Кроме того, в воздушную гавань больше не доставляются крупные грузы электронной коммерции и транзитные грузы из Китая.
Жозеп Боррель: ЕС продолжит наносить ущерб экономике России
На фоне всего этого Жозеп Боррель заявил, что ЕС и далее будет наносить ущерб российской экономике. В качестве оправдания глава европейской дипломатии упомянул, что Россия представляет угрозу для одной из стран НАТО. Правда, о какой именно стране идет речь, он не пояснил.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов