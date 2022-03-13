Американцы винят администрацию Байдена в рекордных ценах на топливо, а европейцы сметают продукты

"Я сделал это. А я помогала" - такие наклейки набирают популярность в США. На первой - Джо Байден, на второй - вице-президент Камала Харрис. Их фото клеят на бензоколонках, где появляются новые цены на бензин. В среднем прайс поднялся в три раза - до пяти, шести или даже семи долларов за галлон.



Как пишет The Washington Post, в стране растет инфляция, сокращается количество перелетов, увеличивается топливный сбор дальнобойщиков, растут даже цены на стрижку газонов.







Европейцев готовят к режиму экономии

А в Европе пустеют полки магазинов. В социальных сетях люди рассказывают, что, например, в Испании в одни руки продают не более одного литра масла и пяти упаковок вермишели.

В Германии населению рассылают советы запасаться батарейками, свечами и всем необходимым на две недели автономного существования. В Баварии с полок магазинов уже смели буквально все. В Северном Рейн-Вестфалии жалуются, что нет муки. В Восточной Вестфалии власти предлагают два воскресенья в месяц всей страной не садиться за руль и отказаться от всех внутренних авиарейсов.

В связи с антироссийскими санкциями железнодорожные перевозки Латвии могут сократиться на 85 %. Рижский порт уже потеряет 45 % грузооборота, а аэропорт Риги - 7 млн евро. Кроме того, в воздушную гавань больше не доставляются крупные грузы электронной коммерции и транзитные грузы из Китая.





Жозеп Боррель: ЕС продолжит наносить ущерб экономике России