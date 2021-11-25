Американцы винят Байдена в повышении цен на бензин

"Я сделал это" - наклейки с таким текстом и изображением Джо Байдена появились на заправках в американской Оклахоме. Повышение цен на бензин подрывает и без того низкий рейтинг хозяина Белого дома - сейчас он не превышает и 36 %. Все чаще звучит мнение, что при Трампе такого не было и что именно приход новой администрации стал причиной падения доходов американцев. На днях Байден в попытках обрести расположение населения принял решение распечатать стратегические запасы нефти. Однако, как показали опросы экспертов, обещанный им объем в 50 миллионов баррелей слишком мал, чтобы оказать серьезное влияние на цены на топливо.