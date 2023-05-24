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Американцы винят Джорджа Буша в трагедии 11 сентября, в провальной Афганской войне и фальсификации на выборах
Еще в 1937 году американский экономист Фердинанд Ландберг опубликовал книгу "60семейств Америки", в которой попытался доказать, что политическая и финансовая власть в стране принадлежит не народу, как любят рассказывать всему миру, а очень узкому кругу кланов. С тех пор кумовство стало еще более явным.
Одним из таких кланов были Буши. Основатели семейства прибыли в Северную Америку еще в первой половине XVII века. На влиятельной карте появились в 1863 году благодаря дружбе с Рокфеллерами. Окончательно укрепился клан в 1930-е годы. Прескотт Буш сколотил колоссальное состояние на сотрудничестве с одним известным кровавым диктатором.
История помнит и других политиков семейства Бушей.
Джордж Буш - младший имеет звание "самого глупого президента в истории". По данным университета Пенсильвании, IQ Джорджа-ковбоя - 91 балл. Его американцы винят в трагедии 11 сентября, в провальной Афганской войне, наконец, именно с его победы на выборах в 2001-м заговорили о том, что демократические выборы - это лишь декорация и фальсификация, потому что элиты давно все решили.
Кто еще между собой делит власть в США? И почему для простых американцев дорога в высшие эшелоны закрыта? Семейные кланы американской демократии, чьи корни проросли в Конгрессе, правительстве, корпорациях. Чьим женам, детям и внукам власть досталась по наследству? Обо всем этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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