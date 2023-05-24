Американцы винят Джорджа Буша в трагедии 11 сентября, в провальной Афганской войне и фальсификации на выборах

Еще в 1937 году американский экономист Фердинанд Ландберг опубликовал книгу "60семейств Америки", в которой попытался доказать, что политическая и финансовая власть в стране принадлежит не народу, как любят рассказывать всему миру, а очень узкому кругу кланов. С тех пор кумовство стало еще более явным.

Одним из таких кланов были Буши. Основатели семейства прибыли в Северную Америку еще в первой половине XVII века. На влиятельной карте появились в 1863 году благодаря дружбе с Рокфеллерами. Окончательно укрепился клан в 1930-е годы. Прескотт Буш сколотил колоссальное состояние на сотрудничестве с одним известным кровавым диктатором.





История помнит и других политиков семейства Бушей.

Джордж Буш - младший имеет звание "самого глупого президента в истории". По данным университета Пенсильвании, IQ Джорджа-ковбоя - 91 балл. Его американцы винят в трагедии 11 сентября, в провальной Афганской войне, наконец, именно с его победы на выборах в 2001-м заговорили о том, что демократические выборы - это лишь декорация и фальсификация, потому что элиты давно все решили.



