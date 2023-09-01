Американцы возмущены политикой администрации Байдена

Наша страна рушится, а мы отправляем Украине сотни миллиардов. Американцы возмущены уже не на шутку политикой администрации Байдена.

Президент-демократ пообещал выделить на помощь почти дотла сгоревшему гавайскому острову Мауи 95 миллионов долларов. Одновременно запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов в помощь Киеву. Жители США в отчаянии, не стесняются в выражениях.



Пользователи ресурса Breitbart рассуждают: "Если бы на Мауи была такая же инфраструктура по отмыванию денег, как на Украине, Вашингтон бы и туда вбухивал кучу средств".

