Американцы все меньше доверяют Байдену. Согласно опросу телеканала NBC News, рейтинг одобрения лидера США снизился до 39 процентов. Около 56 % респондентов не одобряют его работу. Среди причин - рекордная инфляция и повышение стоимости жизни, рабочие места и экономика, право голоса и честность выборов, право на аборт и вопросы миграции, а также изменение климата. При этом 75 % американцев считают, что страна движется в неправильном направлении.