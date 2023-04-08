Американцы записывают видео в поддержку Трампа

Демократия США в деле или вопросы непредвзятости. Стало известно, что судья штата Нью-Йорк, который курирует дело Дональда Трампа, вносил пожертвование на предвыборную кампанию Байдена в 2020 году.

Сам 45-й президент СШАранее назвал 4 апреля (день, когда ему были предъявлены обвинения)лучшим в истории. "Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано 10 миллионов долларов на предвыборную кампанию, а закончился день очень важной речью", - отметил Трамп. В социальной сети TikTok назрел новый тренд: пользователи записывают видео в знак поддержки Дональда Трампа.