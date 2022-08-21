Американцы живут предчувствием гражданской войны - The Guardian

Издание "Гардиан" публикует результаты свежего опроса, проведенного в Соединенных Штатах. Эта страна буквально живет предчувствием гражданской войны.



Социологи из американского Центра исследования насилия обнаружили, что пятая часть граждан считает допустимым применение оружия для разрешения политических противоречий. 40 % респондентов готовы отказаться от демократии, если сильный лидер поможет решить экономические и политические проблемы. Наконец, половина американцев допускает, что в ближайшие годы начнется новая гражданская война.



Расовые и социальные конфликты, экономическое неравенство, нищета и ощущение отсутствия перспектив остры как никогда. Граждане США уверены: это не может не привести к переменам, которые будут сопровождаться массовым насилием.