Amnesty International раскритиковала Польшу за обращение с мигрантами

Действия польских властей на восточных рубежах стали предметом критики международной правозащитной организации. Сотрудники Amnesty International установили, что в конце августа группа мигрантов буквально за одну ночь была выдворена с польской территории на белорусскую. Тем самым Польша серьезно нарушила права просителей убежища, заявляют правозащитники. Кроме того, с 18 августа группа из 32 мигрантов, среди которых женщины и 15-летняя девочка, пытается выжить в тяжелейших условиях на польской границе, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам. Правозащитники призывают Варшаву предоставить беженцам доступ в страну, жилье, продовольствие и воду, а также обеспечить адвокатов и необходимую медицинскую помощь. Такие же требования к Польше 25 августа выдвинул Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Но у Варшавы, судя по всему, свои планы на этих несчастных. Польша в ответ закрывает уши и лишь продлевает режим ЧС на границе с Беларусью.