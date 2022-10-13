Amnesty International: власти Латвии серьезным образом нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Беларусью

Как указывается в докладе, нелегалы, в том числе дети, произвольно удерживались в "неразглашаемых местах" в латвийских лесах, где их избивали. Кроме того, власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы. Некоторых мигрантов также "незаконно и насильственно" возвращали в Беларусь. Также Amnesty International сообщает о содержании десятков беженцев и мигрантов в антисанитарных условиях. Латвийские власти изымали у них телефоны. В организации добавили, что помимо Латвии серьезные нарушения прав мигрантов фиксируются в Литве и Польше.