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Amnesty International: власти Латвии серьезным образом нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Беларусью
Власти Латвии серьезным образом нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Беларусью. Об этом заявила правозащитная организация Amnesty International.
Как указывается в докладе, нелегалы, в том числе дети, произвольно удерживались в "неразглашаемых местах" в латвийских лесах, где их избивали. Кроме того, власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы. Некоторых мигрантов также "незаконно и насильственно" возвращали в Беларусь. Также Amnesty International сообщает о содержании десятков беженцев и мигрантов в антисанитарных условиях. Латвийские власти изымали у них телефоны. В организации добавили, что помимо Латвии серьезные нарушения прав мигрантов фиксируются в Литве и Польше.
Фото:pixabay.com
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