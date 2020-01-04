Амстердам ввел новый налог для туристов

Визит в столицу Королевства Нидерланды - Амстердам - теперь станет дороже. В городе введен новый налог для туристов: отныне путешественники будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по три евро. Это прибавка к уже существующему сбору в 7 %. В последние годы власти города отошли от стратегии привлечения туристов в попытке справиться с уже существующим потоком. Ежегодно столицу королевства посещают 17 миллионов гостей.



