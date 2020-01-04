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Амстердам ввел новый налог для туристов
Визит в столицу Королевства Нидерланды - Амстердам - теперь станет дороже. В городе введен новый налог для туристов: отныне путешественники будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по три евро. Это прибавка к уже существующему сбору в 7 %. В последние годы власти города отошли от стратегии привлечения туристов в попытке справиться с уже существующим потоком. Ежегодно столицу королевства посещают 17 миллионов гостей.
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