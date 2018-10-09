"Анахайм Дакс" выиграл три игры подряд на старте сезона НХЛ

За океаном в НХЛ "Анахайм Дакс" впервые с 2006 года выиграл три матча на старте регулярки. На этот раз повержен по буллитам "Детройт Ред Уингз"- 3:2. Хет-трик Патриса Бержеррна принес "Бостон Брюинз" победу над "Оттавой Сенаторз" - 6:3. Шатаут Робина Ленера помог "Нью-Йорк Айлендерс" обыграть "Сан-Хосе Шакс" - 4:0.