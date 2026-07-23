Аналитические центры, ИИ и новые рынки: Беларусь укрепляет отношения с арабским миром

Нейрократко

Беларусь укрепляет отношения со странами арабского мира. На прошлой неделе Минск посетила представительная делегация Лиги арабских государств, включая председателя арабского парламента. Результатом переговоров стало решение о налаживании прямых связей между аналитическими центрами Беларуси и арабских стран. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в студии "Первого информационного" объяснил, что это означает на практике, чем Беларусь интересна арабскому миру и какие совместные проекты уже обсуждаются.

Главная задача - выстраивание отношений с аналитическими структурами, которые готовят экспертизу для высших должностных лиц арабских государств. "Нам важны экспертные мнения, чтобы понимать ситуацию в регионе, но наша первая задача - развивать отношения с центрами, которые готовят аналитику для высших должностных лиц", - пояснил Анатолий Бояшов.

Арабский мир - динамично развивающийся регион с высоким спросом на белорусские товары. Сейчас эти страны проводят аудит своих внешнеполитических партнеров, что открывает для Беларуси окно возможностей. "Наш основной интерес - закрепиться на этих рынках, увеличить товарооборот и привлечь инвестиции", - подчеркнул аналитик.

Почему арабские партнеры заинтересовались белорусскими технологиями? Арабские страны богаты и могли бы купить любые разработки в области ИИ. Однако их привлекло три аспекта белорусского подхода:

Практикоориентированность. В Беларуси искусственный интеллект не развивают ради ИИ - его используют только для решения конкретных аналитических задач: социология, анализ обращений граждан, внешнеполитический анализ. Защита данных. Беларусь имеет опыт локального развертывания нейросетей, что обеспечивает высокий уровень безопасности, который особенно важен для арабских стран. Обучение пользователей. Беларусь не только разрабатывает продукты, но и обучает аналитиков работе с ними. Уже есть запросы от арабских центров на обучение их специалистов в Минске.

"Сейчас некоторые аналитические центры наших партнеров хотят отправить к нам на обучение своих аналитиков. Мы над этим работаем", - сообщил Анатолий Бояшов.

Беларусь предлагает арабскому миру не просто технологии, а проверенную систему аналитической работы. В условиях, когда регион пересматривает внешнеполитические приоритеты, это может стать основой для долгосрочного партнерства, открывающего новые рынки и возможности для белорусского экспорта.