Аналитические центры, ИИ и новые рынки: Беларусь укрепляет отношения с арабским миром
Беларусь укрепляет отношения со странами арабского мира. На прошлой неделе Минск посетила представительная делегация Лиги арабских государств, включая председателя арабского парламента. Результатом переговоров стало решение о налаживании прямых связей между аналитическими центрами Беларуси и арабских стран. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в студии "Первого информационного" объяснил, что это означает на практике, чем Беларусь интересна арабскому миру и какие совместные проекты уже обсуждаются.
Главная задача - выстраивание отношений с аналитическими структурами, которые готовят экспертизу для высших должностных лиц арабских государств. "Нам важны экспертные мнения, чтобы понимать ситуацию в регионе, но наша первая задача - развивать отношения с центрами, которые готовят аналитику для высших должностных лиц", - пояснил Анатолий Бояшов.
Арабский мир - динамично развивающийся регион с высоким спросом на белорусские товары. Сейчас эти страны проводят аудит своих внешнеполитических партнеров, что открывает для Беларуси окно возможностей. "Наш основной интерес - закрепиться на этих рынках, увеличить товарооборот и привлечь инвестиции", - подчеркнул аналитик.
Почему арабские партнеры заинтересовались белорусскими технологиями? Арабские страны богаты и могли бы купить любые разработки в области ИИ. Однако их привлекло три аспекта белорусского подхода:
- Практикоориентированность. В Беларуси искусственный интеллект не развивают ради ИИ - его используют только для решения конкретных аналитических задач: социология, анализ обращений граждан, внешнеполитический анализ.
- Защита данных. Беларусь имеет опыт локального развертывания нейросетей, что обеспечивает высокий уровень безопасности, который особенно важен для арабских стран.
- Обучение пользователей. Беларусь не только разрабатывает продукты, но и обучает аналитиков работе с ними. Уже есть запросы от арабских центров на обучение их специалистов в Минске.
"Сейчас некоторые аналитические центры наших партнеров хотят отправить к нам на обучение своих аналитиков. Мы над этим работаем", - сообщил Анатолий Бояшов.
Беларусь предлагает арабскому миру не просто технологии, а проверенную систему аналитической работы. В условиях, когда регион пересматривает внешнеполитические приоритеты, это может стать основой для долгосрочного партнерства, открывающего новые рынки и возможности для белорусского экспорта.