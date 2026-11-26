Заявления о возможном банкротстве США являются политическим трюком и продолжением борьбы между республиканцами и демократами. Об этом заявила аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

По ее словам, банкротство США затронуло бы весь мир. "Разговоры о банкротстве США - это политический трюк, политический ход, это продолжение борьбы между республиканцами и демократами, которая всегда была. Как мы себе представляем банкротство США? Банкротство США можем ставить в равенство с проблемами у всего мира. Это заденет абсолютно всех. Поэтому на сегодняшний день банкротство США или какие-то серьезные проблемы с долгом США невыгодны никому, пока существует доллар США как резервная валюта, за которую стремятся покупать и продавать товары все государства мира", - отметила Юлия Абухович.

Она также добавила, что некоторые мировые игроки ищут альтернативные пути, в том числе БРИКС, но еще никаких конкретных решений не принято.

Она сравнила систему госдолга США с пирамидой: "Это пирамида. На место одних ценных бумаг для того, чтобы погасить обязательства, выпускаются следующие ценные бумаги. И так бесконечно. Это пирамида, которая заставляет держателей ценных бумаг волноваться, но других вариантов нет. Соединенные Штаты стали всеобщим рантье, всеобщим кредитором после Второй мировой войны", - подчеркнула аналитик.

quote Деньги были всем необходимы, и мировая экономика допустила, что будет именно так, когда золото ушло, и единственной валютой, которая могла представлять интересы всего мира, стал доллар США. И сегодня мировая экономика пожинает плоды того решения Юлия Абухович

По ее оценке, банкротства не допустят. "Доллар США - доминант. Порядка 50 % расчетов производятся в долларе США. Поэтому банкротства США не допустят. Есть несколько вариантов развития дальнейших событий, но все они приведут к тому, что эта проблема с долгом на какое-то время будет решена. Но эксперты сегодня уже говорят, что критическим это будет где-то к 2050 году, когда растраты на обслуживание самого долга США будут выше, чем доходы. И тогда это действительно коснется всех, а для экономики наступят не очень хорошие времена", - заключила Юлия Абухович.