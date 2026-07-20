Аналитик Абухович: Ормузский пролив стал рычагом глобального давления на мировую экономику

Персидский залив остается одной из самых горячих точек на карте мира. Боевые действия не прекращаются, несмотря на многочисленные соглашения и меморандумы о взаимопонимании. Аналитик Юлия Абухович разобрала причины затяжного кризиса, роль ключевых игроков и последствия для мировой экономики.

Ормузский пролив - рычаг глобального давления

В центре внимания экспертов - Ормузский пролив, контроль над которым остается критически важным для всей мировой экономики. Как отметила аналитик, этот стратегический водный путь превратился из рычага управления экономикой в инструмент глобального давления.

Если Ирану удается контролировать пролив и взимать ресурсы за проход и безопасность в регионе, это можно расценивать как серьезное поражение для Белого дома. Соединенным Штатам остается только фиксировать убытки и принимать решение о дальнейшем присутствии в регионе. Затягивание этого процесса грозит потерей позиций на Ближнем Востоке.

В любом противостоянии есть те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. По мнению аналитика, главными пострадавшими становятся простые люди, страны Персидского залива и мировая экономика в целом.

"Когда говорят, что боевые действия прекращаются, а потом начинаются, создается впечатление, что они не прекращались. Это были какие-то затишья для того, чтобы подготовиться, перераспределить силы и понять, с какой стороны опять ударить", - отметила Юлия Абухович.

При этом она обратила внимание, что чем дольше длится конфликт, тем отчетливее проступают и те, кто извлекает из него выгоду. США, несмотря на сложности, пытаются наладить альтернативные пути поставок энергоресурсов, в частности через сотрудничество с Китаем и Индией. Речь идет о проекте IMEC, который должен стать противовесом китайскому "Шелковому пути".

Бизнес-проект США на костях

Аналитик обратила внимание, что США способны превратить любую ситуацию в выгодный бизнес-проект. Разрушенные территории после военных действий становятся полигоном для отработки новых вооружений и тактик.

"Эта мертвая территория после военных действий, разрушенная территория - отличный полигон для того, чтобы на нем осваивать новые вооружения, тактики. Это определенное тренировочное поле, как бы жутко это не звучало", - заявила Юлия Абухович.

Эксперт также отметила, что внутриполитические процессы в Соединенных Штатах неизбежно окажутся под влиянием ближневосточного кризиса. Однако, по ее словам, не стоит забывать и о других игроках, которые действуют за кулисами.

Помимо США в конфликте активно участвуют и другие региональные и глобальные державы. Саудовская Аравия, пострадавшая меньше всех, сегодня продвигает собственные интересы. Турция укрепляет свои позиции на фоне военных действий. Китай, в свою очередь, выступает в роли модератора.

"То, что происходит в Соединенных Штатах, - это то, что мы видим, то, что нам показывает картинка. А все, что идет за сценой, за этим тоже очень интересно наблюдать и делать выводы", - подчеркнула эксперт.

Европа просыпается: от политического карлика к самостоятельному игроку

Особое внимание было уделено позиции Европейского союза. В ходе обсуждения прозвучало мнение, что Европа, которую долгое время называли "экономическим гигантом, но политическим карликом", начинает менять свое положение.

Европейские партнеры США на саммите НАТО демонстрировали непокорность, делая акцент на украинском кризисе, в то время как Белый дом пытался вынести на повестку персидскую проблематику. Сложилось впечатление, что ЕС больше не готов беспрекословно следовать в фарватере американской политики.

Как отметила аналитик, кризис в Персидском заливе ослабил нефтяное лобби, и на первый план вышли сторонники зеленой экономики. Если Европейскому союзу удастся реализовать этот курс, энергоемкие предприятия, зависящие от дешевых ресурсов, уйдут с арены, а конкурентоспособными станут те, кто сможет использовать зеленую энергетику.

"Европа начинает разворачиваться и формировать ту повестку, которая выгодна для того, чтобы она осталась Европой и Европейским союзом", - резюмировала Юлия Абухович.

Гордиев узел, который необходимо разрубить

Белый дом неоднократно заявлял о смещении фокуса в Индо-Тихоокеанский регион, оставляя Ближний Восток на европейских партнеров. Однако, как было отмечено, заинтересованные игроки, стоящие за Ираном, не отпускают США. Всем выгодно перемалывать военно-политический потенциал Соединенных Штатов в этом регионе.

"Все страны заинтересованы, но пути, как завершить конфликт быстро и четко, непонятны. Израиль не согласится, Америка полностью не контролирует ситуацию, Иран завелся, и те, кто его поддерживает, тоже. Это гордиев узел, который требует, чтобы его разрубили", - констатировала аналитик.

Смена формации международных отношений вряд ли приведет к большой глобальной войне. Скорее, региональные кризисы будут сопровождать фрагментацию мира и становление макрорегионов. Ближневосточный коллапс - лишь одно из звеньев этой сложной цепи.