Завершение активной фазы военных действий на территории Украины и фиксация поражения НАТО перед Российской Федерацией станет точкой отсчета для развала, распада и переформатирования Европейского союза. Такое мнение высказал аналитик Сергей Банарь в программе "Тренды".

По его словам, государства, входящие в ЕС, практически не обладают суверенитетом. "Завершение активной фазы военных действий на территории Украины и, соответственно, фиксация поражения НАТО перед Российской Федерацией будет точкой отсчета развала, распада, переформатирования того, что мы сегодня называем Европейским cоюзом в количестве 27 стран. Государствами их назвать практически невозможно, так как ни одна из них не обладает суверенитетом", - отметил аналитик.

quote Говорить о политической субъектности Европейского союза приблизительно то же самое, что обсуждать целомудрие порноактрис. Это абсолютно беспредметная дискуссия. Сергей Банарь

"Европейский союз обречен на переформатирование и второстепенное значение, поскольку для любого человека, который занимается геополитикой, политической философией, понятно, что на континенте Евразия или в Европе как части света не могут существовать две империи. Существует либо империя Петра I, либо Римская империя Карла I", - подчеркнул аналитик.

По его оценке, Россия последовательно расширяет свое влияние. "Сегодня мы видим, что Россия взяла курс на расширение своего влияния в регионе, возвращение своего суверенитета, стоит на этих позициях незыблемо. Когда-то отвечая, почему я в апреле 2022 года был уверен в победе России над НАТО, я объяснил это так: там, где предел прочности Запада заканчивается, у России еще не начинается. Поскольку Россия пока не собирается сворачивать со своего пути, говорить об обретении Европейским союзом субъектности, то есть возвращении вот этой Римской империи, к сожалению, не приходится", - заключил Сергей Банарь.

Таким образом, по мнению аналитика, после завершения активной фазы конфликта в Украине Европейский союз неизбежно утратит свое нынешнее значение и будет вынужден переформатироваться.