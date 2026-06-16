Латвийский политический аналитик и блогер Соломон Бернштейн в "Актуальном интервью" заявил, что в Европейской комиссии доминируют политики из Прибалтики с ярко выраженной русофобской позицией.

По его мнению, состав ключевых фигур в Брюсселе не случаен. "Вы посмотрите, кого продвигают и ставят из Брюсселя. Посмотрите на структуру Европейской комиссии и на персоналии, которые заседают в этом так называемом государстве", - отметил Соломон Бернштейн.

Аналитик обратил внимание на ряд высокопоставленных чиновников из Прибалтики, занимающих важные посты в Еврокомиссии:

Андрюс Кубилюс (Литва) - комиссар по вопросам безопасности и обороны;

Валдис Домбровскис (Латвия) - комиссар по экономике;

Нил Ушаков (Латвия) - помощник комиссара по финансовым вопросам;

Кая Каллас (Эстония) - глава евродипломатии.

quote Там собрали совершенно одиозных русофобских политиков. Соломон Бернштейн

По его словам, Прибалтика сегодня не предлагает Европе никаких значимых экономических или технологических решений, а вместо этого активно продвигает антироссийскую повестку. "Мне кажется, что достаточно неправильно говорить, что Европейский союз ничего не производит. Европейский союз в промышленных масштабах производит русофобию и белорусофобию. Это единственное, что производит Прибалтика. Больше она не производит ничего, собственно, тем и кормится", - заявил латвийский аналитик.