В Латвии готовятся полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью и Россией, включая транзитные перевозки. Это решение уже вызвало резонанс в обществе, особенно среди жителей приграничных регионов. О том, какую цену заплатит страна за очередной шаг к изоляции, и кто на самом деле стоит за этими инициативами, рассуждает рижский блогер и политический аналитик Соломон Бернштейн.

Общественное мнение как "фоновый шум"

Решение о блокировке транспортных потоков, по мнению эксперта, выглядит нелогичным. Внутри Латвии к нему относятся настороженно, однако это не влияет на политическую повестку.

Аналитик отметил, что между народом и политической элитой образовался глубокий разрыв: "Общество отдельно, а политический класс в Латвии, Литве и Эстонии - это какой-то совершенно инородный организм, который ведет себя как вирус. Он питается от государства, но своими действиями ведет к уничтожению и полной изоляции этой страны".

Особенно болезненно воспринимают ситуацию в Латгалии, где десятилетиями были налажены родственные и деловые связи с соседями. Прекращение сообщения бьет не по политическим амбициям, а по обычным людям и малому бизнесу.

Диверсия или стратегия?

Власти не выпускают декретов о мгновенном запрете, а используют бюрократический саботаж - просто не продлевают лицензии перевозчикам. Такой подход аналитик называет не иначе как диверсией против собственного государства. Причина кроется в источнике доходов местных чиновников.

По мнению аналитика, латвийский политический класс живет не только за счет экономики страны, но и на дотации из Брюсселя. Высокие зарплаты, компенсации и льготы позволяют депутатам игнорировать проблемы рядовых граждан, вынужденных ежедневно бороться за выживание.

В ответ на вопрос о том, когда началась череда неразумных решений, прозвучал однозначный ответ: "Самое неразумное решение было в 2004 году принято. Вступление в Евросоюз и НАТО".

"Жирные годы" и тяжелое похмелье

Соломон Бернштейн сравнивает состояние Латвии с "прозрением перед смертью" - кратким моментом ясности, за которым следует упадок. Период с 2004 по 2012 год в Прибалтике запомнился как время изобилия. Тогда Европа вливала огромные средства в республики, чтобы доказать преимущество выбранного пути.

"Подсобник на стройке зарабатывал 2 тыс. долларов просто за факт своего существования. Парковка возле любой стройки - это выставка новых автомобилей. Подсобник разъезжал на новом Volkswagen Golf, плиточник - новый Audi, бригадир - Porsche, прораб - Mercedes", - вспомнил блогер.

Однако праздник быстро закончился. "Похмелье" пришло, когда выяснилось, что за все надо платить. Внешний долг страны вырос, хотя в 1991 году Латвия вышла из состава СССР без обязательств перед центром.

"Они называют Советский Союз страшным оккупантом, но это очень странная империя. Обычно империя доит окраины, а здесь центр кормил окраины", - заявил аналитик.

Сейчас Рига, по словам блогера, производит гнетущее впечатление. В центре города, включая Домскую площадь и район Сейма, людей практически нет. Встречаются либо маргиналы, либо спешащие пенсионеры. Первые этажи зданий в Старом городе пустуют - бизнес, ориентированный на туристов, не выдерживает кризиса.

Боязнь перевозчиков и идеология

В рамках обсуждения решения о прекращении автобусного сообщения был затронут вопрос о последствиях для бизнеса перевозчиков. Несмотря на очевидные экономические потери, общественность хранит молчание. Причина, по мнению эксперта, кроется в страхе перед контролирующими органами: "К тебе придет какая-нибудь камеральная проверочка. Появится очень много рычагов, за которые тебя можно будет дернуть и осадить".

Помимо экономики, вопрос лежит в плоскости идеологии. Власти Латвии тратят огромные ресурсы на пропаганду, рисуя образ "страшного соседа". Однако реальность, с которой сталкиваются туристы, вступает в противоречие с медийной картинкой.

Сам Бернштейн признается, что был шокирован, впервые попав в Минск. Разница между тем, что вещают в Латвии о Беларуси, и тем, что он увидел, оказалась колоссальной. Среди простых и понятных причин для поездок в Беларусь он называет доступную качественную еду и безопасность.

Есть ли надежда на отмену?

На вопрос о том, возможен ли пересмотр принятого решения, последовал неутешительный ответ. Подобные меры будут приниматься и впредь, пока у руля страны находятся радикальные политики, такие как нынешний министр транспорта Рихард Козловскис.

По мнению блогера, латвийское правительство ведет страну к пропасти, игнорируя интересы собственного народа и здравый смысл. Вместо наведения мостов власти продолжают их разрушать, окончательно отрезая Латвию от восточных соседей.