Аналитик Бернштейн: Закрытие Латвией границы с Беларусью ударит по их экономике и благосостоянию

Экономика, логистика и добрососедские связи - все это может оказаться под влиянием нового решения латвийских властей. По мнению экспертов, закрытие границы может иметь негативные последствия не только для двусторонних отношений, но и для самой Латвии.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Это ударит по экономике, благосостоянию и, конечно же, внутренней напряженности государства Латвия. Причины такого поведения латвийской политической элиты долго искать не стоит - они находятся на поверхности. Там, за ближайшей западной границей, из каждого утюга уже довольно длительное время льется огромное количество нечистот и лжи относительно внутреннего устройства Республики Беларусь. И то добрососедство, которое белорусское государство проявило, сделав безвиз для граждан Европейского союза (и в первую очередь, конечно же, для Прибалтики и Польши), практически полностью обнуляет прибалтийскую медийную повестку. Дело в том, что граждане, приезжая в Республику Беларусь, видят, что все то, что им так активно навязывала латвийская агитационная машина, является, мягко говоря, не совсем правдой. Лично я воспринимаю этот шаг Латвии как панику и доказательство своей несостоятельности в работе со своим собственным населением".