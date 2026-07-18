Аналитик БИСИ объяснил, почему мир готов к обострению на энергетическом рынке

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Глобальная энергосистема сильно зависит от ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, однако многие страны уже готовятся к возможным рискам. Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью".

По его словам, перекрытие пролива может привести к росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, но не станет катастрофой. "В целом мировая энергосистема сильно зависит от Ирана и Ормузского пролива. Но все страны готовятся к сценарию перекрытия Ормузского пролива. И на это указывает то, что, например, Соединенные Штаты рассматривают возобновление газопровода из Ирака через Сирию. Арабские Эмираты планируют наращивать добычу и переходить от морских маршрутов к сухопутным", - отметил аналитик.

quote Сказываются выбросы дополнительных партий нефти на мировой рынок. Раньше это было из американских хранилищ, потом это была венесуэльская нефть. И здесь так не скажешь, что все упирается в один лишь Ормузский пролив и Иран. Анатолий Бояшов

Эксперт считает, что цены могут вырасти в краткосрочной перспективе, но затем стабилизироваться. "Действительно, ситуация скажется на ценах, они в краткосрочной перспективе действительно вырастут, но таким же образом могут и стабилизироваться. Тем более что Иран в той или иной мере все-таки учитывает позицию стран региона и не заинтересован в том, чтобы полностью дестабилизировать регион и перейти к полноценной войне с Израилем. В этом никто не заинтересован. Стороны так или иначе будут искать выход из этого конфликта", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

По его оценке, серьезного шока для Европы и Беларуси ожидать не стоит. "Я не думаю, что это будет шок для Европы, для Европейского Союза или для нас. В целом на Восточной Европе сказываются поставки из России. А если мы говорим про Европейский Союз, по статистическим данным, поставки российского СПГ туда при всех запретах за последний год выросли на порядка 20 %", - отметил эксперт.

"То есть мировая энергосистема - это все-таки сообщающиеся сосуды. И если часть этой системы выходит на время, то ниши заполняются другими игроками. Я бы здесь не ожидал какого-то шока. Да, краткосрочные цены, особенно на биржах, вырастут. Но не будем забывать про долгосрочные контракты", - заключил он.

Таким образом, по мнению аналитика, несмотря на риски вокруг Ормузского пролива, стороны конфликта ищут выход, а глобальная энергосистема обладает достаточной гибкостью, чтобы избежать серьезного кризиса.