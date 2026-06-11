Аналитик Бояшов объяснил, почему немцы требуют отставки Мерца

В Германии растет недовольство канцлером Фридрихом Мерцем. По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Анатолия Бояшова, главная причина - не столько текущие экономические проблемы, сколько страх немцев перед будущим сокращением социальных расходов.

"Немцы привыкли жить вдолгую и привыкли жить в комфорте. Сейчас аналитики немецкие при правительстве пишут, что они вдвое ухудшили экономический прогноз. Они прогнозируют инфляцию примерно на уровне 3 %, рост ВВП на 0,5 %", - отметил эксперт.

Анатолий Бояшов:

У немецкой экономики достаточно высокий запас прочности, и она может себе позволить такие тенденции. Но немцы планируют вдолгую и прогнозируют, что при такой тенденции к 2040 году социальные расходы придется урезать полностью, бюджет не будет справляться.

Значительное влияние на настроения граждан оказало и резкое подорожание топлива. "Также очень сильно ударило по немцам повышение цен на топливо. Они выросли примерно на 30 %, потом топливо начали субсидировать, начали постепенно сглаживать ситуацию. Но немцы уже сделали выводы", - сказал Бояшов.

Особенно показательным, по мнению эксперта, является разрыв между рейтингом канцлера и его партии. "Показательно, что рейтинг канцлера Фридриха Мерца оказался ниже, чем рейтинг партии, которую он представляет. Рейтинг Мерца порядка 15 %, рейтинг ХДС порядка 22 %", - привел данные аналитик.

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Анатолий Бояшов подчеркнул, что немцы опасаются не столько текущих трудностей, сколько перспективы серьезного снижения уровня жизни в будущем. "То есть экономика стагнирует, а власти не идут на диалог с обществом, власти урезают социальные расходы, урезают траты на здравоохранение, урезают траты на домохозяйство. И немцы, понимая, что сейчас они платят чуть-чуть больше, боятся того, что в будущем придется урезать свои расходы, придется экономить", - заключил эксперт.