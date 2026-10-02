Аналитик Бояшов: Потепления в отношениях Беларуси и Латвии ждать не стоит

Латвия продолжает ужесточать риторику в отношении Беларуси: вводятся элементы цифровой цензуры, запрещается вещание радио "Беларусь", обсуждаются ограничения транзита, в том числе зерна, и запрет на пассажирские перевозки. О том, чем вызваны эти шаги, принесет ли смена состава Сейма потепление и при каких условиях возможен диалог, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

По мнению аналитика, недружественные шаги Латвии в отношении Беларуси не связаны исключительно с парламентскими выборами и желанием заработать политические очки. Признаков того, что линия Латвии изменится после выборов, пока нет.

Главная причина глубже: сейчас принимается бюджет ЕС на 2028-2034 годы, и Латвии необходимо застолбить свою линию в этом бюджете, в том числе средства на военные цели и закупки иностранных вооружений. "Этой цели служит избирательная и политическая кампании", - подчеркнул эксперт.

Потепления ждать не стоит

Отвечая на вопрос, принесет ли смена состава Сейма потепление в отношениях, Анатолий Бояшов отметил, что, хотя латвийские социологи видят рост поддержки партии, объединяющей предпринимателей, их возможности ограничены. Основную линию диктует объединенный список, победу которого прогнозируют социологи. Это партия, чей приоритет - действие в фарватере Евросоюза и НАТО, ужесточение санкций и привлечение военных средств на милитаризацию.

Комментируя сообщения о том, что из избирательных комиссий были выведены люди, недавно посещавшие Беларусь и Россию, эксперт назвал это предупреждением: "Это предупреждение тем, кто может или хотел бы ради экономических выгод, конструктива в регионе, снижения градуса эскалации прагматично взаимодействовать с Республикой Беларусь, таким образом отправляют предупреждение: не стоит этого делать, поскольку действующие власти не отойдут от своего курса, в основе которого лежит освоение военных средств".

Запрет транзита зерна: удар по собственной экономике

Гость прокомментировал инициативу о запрете транзита зерна. Хотя она в большей степени касается России, последствия шире: зерно дорожает и дольше доставляется до потребителей, включая африканские континенты.

Ущерб чувствует и сама Латвия: перевозчики, порты, железнодорожный транспорт и другие компании. "Латвийские чиновники готовы принимать такие решения в ущерб собственной экономике и собственным людям?" - задался вопросом эксперт.

По его словам, Латвия действительно является транзитной экономикой, а военизированная риторика и конструирование внешнего образа врага дают быстрые политические очки, но сужают возможности для граждан и ведут к росту социального неравенства.

Бюджет ЕС принимается на 2028-2034 годы, а значит, к 2027 году Латвии нужно определиться: развивать ли технологическую сферу (машиностроение, робототехнику, искусственный интеллект) или транзитную экономику. "Этого определения не видно, судя по заявлениям. То есть это значит, что будут действовать не в русле развития страны, а в русле освоения средств", - отметил Бояшов.

Две главные проблемы Латвии

Эксперт выделил две основные проблемы Латвии - замедление темпов экономического роста и эмиграцию населения. Откладывая их решение, Латвия получает в Брюсселе дополнительный аргумент: "Посмотрите, из-за того, что мы гордо защищаем весь Европейский Союз от "варваров", у нас ухудшается экономическая ситуация, соответственно, мы можем претендовать на какие-то средства».

Что касается транзита зерна, то Беларуси и России Латвия для этого не так уж и необходима - стороны сегодня дотягиваются до Африки и без нее.

Прибалтика в вакууме?

Говоря о том, что Прибалтика ограждается от восточной части мира и остается в экономическом вакууме, Анатолий Бояшов отметил, что регион все же наращивает взаимодействие внутри ЕС, с Канадой, Великобританией и США, делая ставку на союзников по ЕС и НАТО. Однако реализуется модель прифронтового форпоста, что негативно отражается на росте социального неравенства: отдельные экономические группы отстраняются от возможности получения прибыли.

Яркий пример - пандемия COVID-19, когда границы ЕС начали закрываться и транснациональная преступность, перевозившая людей нелегально, переключилась с южных рубежей на восточные - Прибалтику и Польшу. Эксперт предположил, что постоянные санкции и транзитно-торговые ограничения будут вести к усилению таких групп в Прибалтике.

Это создает вызовы для молодежи: либо эмигрировать, либо довольствоваться меньшим. "У небогатой, но принципиальной патриотичной молодежи Латвии, которая не хочет уезжать, выбор будет непростой. Потому что если эта молодежь увидит возможности в преступных группировках, тогда это будет и упущенные возможности, в том числе для следующего латышского поколения", - предупредил Анатолий Бояшов.

Беларусь остается открытой и не раз заявляла о готовности к диалогу. Барьеры, в том числе физические, выстраивает Латвия в одностороннем порядке. По мнению Анатолия Бояшова, мяч на стороне Латвии и Евросоюза. Изменений в среднем горизонте планирования при текущих раскладах ждать не приходится.

"Поменяться может, наверное, пересмотр общей стратегии Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, сближение мировых держав. Наверное, в этом случае стоит ждать пересмотра политики", - заключил Анатолий Бояшов.