Аналитик Гриц: бюджет Евросоюза - это передел денег между донорами и получателями

Экономический аналитик Георгий Гриц рассказал о растущем аппетите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен довести бюджет коллективной Европы примерно до 2 трлн евро. Даже компромиссный вариант в 1,7 трлн евро согласовать не удалось. По оценке Грица, речь идет не столько о личном аппетите фон дер Ляйен, сколько об общей бюджетной политике Евросоюза.

Доноры против получателей: почему бюджет ЕС не могут согласовать

"Деньги где-то надо взять, и деньги кому-то хочется получить побольше", - отмечает аналитик. Евросоюз фактически разделился на страны-доноры и страны-получатели. "Коалиция бережливых" во главе с Германией настаивает на сокращении взносов и более экономном подходе. Ей противостоит "коалиция согласия", чья логика, по словам Грица, сводится к покупке лояльности: "Кто-то дает деньги, а какие-то страны, а их большинство, получают эти деньги".

На текущую семилетку бюджет составляет около 1,2 трлн евро. Новый вариант до сих пор не принят, и, по прогнозу эксперта, Евросоюз может войти в 2027 год без утвержденного многолетнего финансового плана. Одной из причин он называет предвыборный цикл во Франции, Испании и Германии, где нет стабильных правительств, готовых голосовать. Другая - предложение канцлера Фридриха Мерца перераспределить средства: урезать поддержку сельхозпроизводителей и депрессивных регионов (эти статьи формируют до трех четвертей бюджета) и направить их на военно-промышленный комплекс и укрепление позиций против Китая.

От сельхозсубсидий к ВПК: кому выгодно перераспределение средств

"Фактически это деньги забрать у "слабых" стран, которые привыкли получать, и отдать немецким производителям. То есть банальный передел денег - это банальные интересы", - констатирует Гриц.

Отдельная линия разговора - требования Владимира Зеленского. Уже согласованные 90 млрд евро Киев считает недостаточными и просит дополнительно минимум 70 млрд евро. Аргумент украинской стороны звучит так: "Иначе, если вы нам не поможете, 20 млн украинцев приедут в Европу". Гриц приводит статистику: в начале 1990-х население Украины составляло 42-43 млн человек, сегодня, по разным оценкам, - 22-25 млн. Он сомневается в реалистичности сценария тотального исхода и считает, что после завершения конфликта часть уехавших вернется на родину.

Урок СССР: чем заканчивается покупка лояльности за незаработанные деньги

Аналитик проводит параллель с Советским Союзом. Из 15 союзных республик чистыми донорами были лишь Российская Федерация и Беларусь, Украина работала "в ноль", а прибалтийские республики получали из бюджета в разы больше, чем вносили. Попытка покупать лояльность незаработанными деньгами, по его мнению, рано или поздно дает сбой: "Страны, которые получают деньги незаработанные, привыкают и воспринимают это как личное оскорбление, когда деньги не дают".

"Деньги должны быть заработаны, по крайней мере, кредитованы. Ни в коем случае не должно быть раздачи. Это не ценится ни нынешними, ни тем более будущими поколениями", - резюмирует Георгий Гриц. По его словам, ситуация в Евросоюзе - наглядный урок рациональности и эффективности, актуальный и для постсоветского пространства.