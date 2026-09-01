Лазоркина: ШОС - важнейшая точка построения многополярного мира

Шанхайская организация сотрудничества - это важнейшая точка структуры многополярной мировой системы с огромным торгово-экономическим, инвестиционным и гуманитарным потенциалом.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"ШОС - это организация, а не клуб по интересам: есть секретариат, структуры, договорно-правовая база, которая позволяет определять ШОС как одну из важных точек в выстраивании многополярного мира. ШОС сегодня вынесена на поверхность самой истории, она находится в регионе, в котором эта многополярность выстраивается. Нет другой точки в мире и другого континента, где действительно можно было бы серьезно говорить о многополярном мире. Только здесь, у нас. И поэтому все взоры сегодня обращаются на Шанхайскую организацию сотрудничества".