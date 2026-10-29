Аналитик о возможной встрече России, Китая и США: Дискуссионная площадка без значимых результатов

Возможный трехсторонний саммит США, России и Китая не принесет договорных и результативных решений и станет лишь дискуссионной площадкой глав трех государств. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в проекте "Блиц".

По его словам, сравнение с Ялтинской конференцией здесь неуместно. "Этот трехсторонний саммит США, России, Китая не будет иметь никаких договорных и результативных вещей. Это будет просто как дискуссионная площадка трех глав государств. Это уже все прекрасно понимают. Поэтому сравнение с Ялтой (с Ялтинской конференцией, на которой определяли послевоенное устройство мира - прим. ред.) здесь неуместно", - отметил Александр Тиханский.

Он обратил внимание на реакцию Европы. "Европа очень сильно обижается. Она подняла крик, что будет "мир на троих", даже назвали это чуть ли не разделом на троих. Но вопрос к Европе, почему она свою политическую, экономическую субъектность потеряла в борьбе с Россией", - подчеркнул аналитик.

quote Дело в том, что найти фигуру, которая могла бы играть посредническую роль в Европе, маловероятно. Ведь какой европейский лидер на сегодняшний день не отличился русофобской риторикой? Те люди, которые предлагаются, в последнее время отличились антироссийскими высказываниями. Александр Тиханский

Он напомнил известную поговорку о переговорах. "Если ты не за столом переговоров, то тогда в меню или под столом. И Европа, конечно, не хочет уйти с этого трека", - отметил аналитик.

При этом он сослался на позицию помощника президента России. "Но здесь я повторю слова помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова о том, что решить вопросы безопасности без Европы невозможно. Дело в том, что после войны в Украине наступит мир. А где европейская архитектура безопасности? На ком какая ответственность? Как эти вопросы будут решаться? Или вопрос возвращения площадки ОБСЕ? Конечно, она потеряла свою субъектность, она стала политизированной, но другого органа нет. И на сегодняшний день надо обсуждать новую архитектуру европейской безопасности. Но здесь уже без Европы, конечно, никак", - заключил Александр Тиханский.

Таким образом, по мнению аналитика, возможный саммит трех держав не станет аналогом Ялты, однако вопросы европейской безопасности после завершения конфликта в Украине все равно невозможно будет решить без участия Европы.