Аналитик: Оппозиционные СМИ исказили речь президента Никарагуа, чтобы раскачать обстановку

В Никарагуа оппозиция уже начала спекулировать на теме электорального процесса и новаций в стране. Речь президента страны Даниеля Ортеги перевернули с ног на голову. Мировые СМИ пестрят заголовками "выборов больше не будет, возвращение диктатуры".

"Это нормально, и в наших странах это стало уже обычным явлением, что СМИ, в особенности цифровые агентства и соцсети, используются для того, чтобы посеять сомнения в наших народах, повлиять на настроения духа наших людей. Мы были в Никарагуа на праздновании триумфа народа против самосовской диктатуры, который состоялся 47 лет назад. В ходе этого торжества команданте Даниэль говорил о том, какие параметры используются для того, чтобы защитить прогресс, защитить свой народ, а также как шло продвижение, рост и улучшение по всем направлениям в Никарагуа. И спустя некоторое время вдруг началось: по всему миру идут заголовки такого содержания, что диктатура снова консолидирует свои силы в этой стране. Нет. По правде сказать, это правительство смогло покончить в свое время с диктатурой, и всю жизнь они поддерживали свой народ, свою страну, пытались и пытаются законным образом воспрепятствовать тем, кто намерен повлиять на Никарагуа негативно, помешать ее развитию. Команданте Даниэль был очень точен в своем высказывании", - отметил аналитик Extra News Mundo (Венесуэла) Абрахам Истиярте.

Он отметил, что происходящее в Никарагуа очень похоже на то, что происходит в Венесуэле. Оппозиционные СМИ действуют так, чтобы разозлить людей, повергнуть их в депрессию и, как следствие, спровоцировать коллективное недовольство. "Например, Венесуэлу сразу после празднования Нового года начали бомбить, похитили президента и его жену. Моментально пошли новости, что его забрали, потому что он был наркоторговцем. Но все это были ложные объяснения, чтобы оправдать поступок, когда другая страна атаковала нас и похитила нашего лидера. А данными оправданиями пытаются дать понять, якобы все это было законно и правильно. Мы как журналисты имеем задачу, используя наши средства коммуникации и наш голос, говорить людям правду. Конкуренция с мессенджерами, которые идут через социальные сети, очень серьезная. И для нас быть честными, доносить правду до нашего народа - это фундаментальная задача", - подчеркнул аналитик.