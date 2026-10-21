Аналитик Песке: Президентство Макрона - упущенное время для Франции

Французы возлагали на Эммануэля Макрона большие надежды, но спустя годы его президентства все чаще говорят о разочаровании. Обещанные реформы так и не принесли ожидаемых результатов, а попытки повысить пенсионный возраст и ограничить влияние профсоюзов вызвали недовольство общества.

Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария" (Швейцария):

"О политическом наследии двух президентских сроков Макрона сегодня вообще говорить не приходится. Этот человек приходил к власти, имея больше 2/3 поддержки населения Франции. По полному ассортименту Макрон и его политическая сила разочаровали французов. Ни одно массивное реформаторское обещание Макроном исполнено не было. Наоборот, он пытался демонтировать то социальное государство, которое сложилось за последние десятилетия. Безусловно, Макрону приходилось прилагать усилия для повышения пенсионного возраста, для сокращения влияния профсоюзов на экономические процессы во Франции. Можно честно заявлять, что последние 10 лет после ковида были потеряны".