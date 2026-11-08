Аналитик Тиханский о пыточных в Украине: Сегодня власть Зеленского строится на страхе

Появление пыточных в Украине стало следствием планомерной политики властей. Идеология ненависти к русскоязычному населению переросла в ненависть ко всему живому.

Безнаказанность породила вседозволенность. Вместо того чтобы призвать к суду виновных, власти охотятся на тех, кто открыто говорит о проблеме в стране.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Там, где ступает нога этого режима, немедленно появляются места для устрашения и карательных мер. Это не эксцесс какого-то исполнителя, а архитектура сегодняшней власти. Здесь надо прямо сказать, власть Зеленского и строится сегодня именно на таких пыточных и страхе. Почему именно сегодня это так активно вошло в медиаполе? Эта беда на сегодняшний день может коснуться каждого гражданина Украины. До определенного момента эти подвалы ассоциировались у обывателя с сепаратистами, пророссийскими элементами, теми, кто сидит далеко на востоке. Этого можно было и не замечать. Но сегодня пыточная открыто вошла в украинское общество. Здесь люди устали, не как устают солдаты в окопах: они попросту устали от животного, липкого страха, страха выйти в магазин за хлебом, страха за своих родных. Когда страх перед черным "бусиком" ТЦК становится сильнее страха перед фронтом, общество начинает сходить с ума".