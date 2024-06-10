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Аналитик БИСИ: Ультраправые партии у власти в Германии - тревожный звоночек
От выборов в Европарламент не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений. Такое мнение все чаще звучит среди экспертов. Да, все пошло не по тому сценарию, который определяли ранее политики и чиновники в Брюсселе и Вашингтоне. Но и сенсации здесь тоже нет. Европейцы устали от бездумной политики властей и демократии. Отсюда и усиление позиций ультраправых партий, которые, в частности, выступают против прекращения поставок вооружения Украине.
"Такой шаг Макрона выглядит очень срежиссированным, потому что такие заявления не делаются спонтанно. Очевидно, что у Макрона была серьезная социология и понимание того, что это может произойти, - отметила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. - Примерно такая же ситуация складывается и в Германии. Здесь звоночки более тревожные. Потому что когда к власти Германии приходят ультраправые - мы не можем сказать, что они уже пришли, но они серьезно усиливают свои позиции - насторожиться должна не только вся Европа, но и ближайшее окружение".
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