Краткий пересказ от ИИ

Традицию советоваться с народом давно утратили в ЕС. Там все ключевые вопросы решают оторванные от реальности элиты, а мнение обычных граждан подавляется. Пока Париж в дыму протестов, Эммануэль Макрон безуспешно ищет формулу национального согласия для своей расколотой Пятой республики за рубежом.

Для французского лидера - у Минска есть готовое и элегантное решение - провести Всефранцузское народное собрание на примере нашего ВНС. Но пока Франция - это жестокое насилие со стороны силовиков в адрес мирных граждан.

При этом Париж пытается уйти от ответственности за происходящее. Глава МВД подал в отставку, которую, впрочем, Макрон не принял. Зато в отдельных городах вводят комендантский час. И отмечу: нынешние протесты французских школьников - не предел. "Желтые жилеты" готовятся выйти на улицы 24 и 31 октября, а профсоюзы готовят всеобщую забастовку 5 ноября. Анна Иванова продолжит.

Результат жесткого насилия против собственных граждан

"Свобода, равенство и братство" сегодня эта хваленая французская триада осталась лишь красивой фразой на страницах учебников истории. На смену пресловутым идеалам в Пятой республике воцарились глубокий общественный раскол, тотальное недоверие к власти и безнаказанное насилие со стороны силовиков.

Минувшие выходные стали кульминацией осеннего социального взрыва, парализовавшего Францию. В "черную субботу" массовые протесты захлестнули буквально всю страну. От Марселя до Парижа - всего, по оценкам организаторов, на улицы вышли свыше 800 тыс. человек. К протестующим уже несколько недель, старшеклассникам и студентам, примкнули сторонники движения "Желтые жилеты", таксисты, медсестры, строители, аграрии, пожарные, пенсионеры, представители профсоюзов - все те, у кого терпение к социальной несправедливости подошло к точке кипения.

Французы устали от несправедливых цен на продукты и топливо, тотальной безработицы, урезания бюджетов в системах образования и здравоохранения. Население оказалось на грани нищеты.

Елена, жительница Франции:

"Есть так много проблем, которые нам нужно решить. Государство полностью разрушено, оно коррумпировано. Правоохранительные органы нас больше не защищают. Государственные средства распределяются не туда, куда должны. К молодежи больше не прислушиваются, а люди погружаются в нищету".

Себастьян, участник движения "Желтые жилеты" (Франция):

"С 2018-2019 годов цены взлетели, а покупательная способность у всех без исключения упала еще сильнее. Если не считать отдельного социального класса - очень богатых людей, то для всех остальных не было сделано ровным счетом ничего".

Люди вышли на улицы, желая просто быть услышанными. Но вместо диалога французские власти выбирают насилие. Французские города превратились в зону боевых действий. Полиция применила весь арсенал спецсредств против собственного населения. Мирных протестующих избивают дубинками, травят газом, заливают водой из водометов. Улицы залиты кровью: у людей - химические ожоги глаз, оторванные кисти рук, разбитые головы.

"То, что я вижу: гнев длится уже десять лет и становится все сильнее. Не стоит ожидать, что люди успокоятся, это невозможно. Нельзя успокоить людей дубинками и гранатами - это не работает. В мировой истории это никогда не срабатывало. И всегда все заканчивалось плохо. Так что если именно этого они хотят, в конце концов они этого добьются. Это серьезно, действительно серьезно", - сказал мужчина.

Происходящее во Франции западные медиа назвали "предсмертными конвульсиями макронизма". И неспроста. Вполне обоснованное народное недовольство, встретившее жесткий полицейский отпор, запустило цепную реакцию. Эти события закономерно переросли в масштабный политический кризис Пятой Республики.

Впрочем, поначалу французский лидер, очевидно, недооценивал всю серьезность ситуации в закипающей стране. Пока мирные французы задыхались от слезоточивого газа, Елисейский дворец показывал эталонный "пир во время чумы". Накануне субботнего хаоса президента Макрона вместе с супругой заметили в VIP-ложе на концерте Селин Дион под Парижем.

Оппозиция уже назвала это поведение "абсолютным параличом власти", которая предпочитает развлекаться со звездами, пока на улицах льется кровь, а экономика летит в пропасть. А сам же президент Франции не придумал ничего лучше, чем методично снять с себя ответственность за полицейский произвол, свалив вину на ближневосточный конфликт, к которому власти Франции не имеют отношения. Тем самым фактически расписавшись под собственным политическим бессилием.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Вчера сотни тысяч наших сограждан вышли на демонстрации, чтобы заявить о своих законных требованиях. Эти люди выражали обеспокоенность по поводу стоимости жизни и цен на топливо - проблем, вызванных конфликтом в Персидском заливе, в котором Франция не участвовала, но последствия которого мы теперь ощущаем на себе. Я прекрасно понимаю их тревогу".

Французский кризис рискует перерасти в общеевропейскую экономическую катастрофу, бьют тревогу аналитики. Сейчас из-за неподъемных расходов на выплату госдолга Париж балансирует на грани дефолта. Падение второй по величине экономики еврозоны неизбежно запустит разрушительный эффект домино, где Франция окажется лишь первой упавшей костяшкой.