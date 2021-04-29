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Аналитики Bloomberg прогнозируют рост биткоина до $100 тыс.

аналитики Bloomberg прогнозируют рост биткоина до $100 тысяч долларов. Они считают, что инвестиции Tesla в биткоин, выпуск на его основе ETF-фондов и принятие криптовалюты в качестве альтернативы фиату - это катализаторы, которые повысят стоимость первой цифровой монеты. Эксперты называют биткоин выгодным активом в мире, который постепенно переходит на цифровые технологии.

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