Аналитики Bloomberg прогнозируют рост биткоина до $100 тыс.

аналитики Bloomberg прогнозируют рост биткоина до $100 тысяч долларов. Они считают, что инвестиции Tesla в биткоин, выпуск на его основе ETF-фондов и принятие криптовалюты в качестве альтернативы фиату - это катализаторы, которые повысят стоимость первой цифровой монеты. Эксперты называют биткоин выгодным активом в мире, который постепенно переходит на цифровые технологии.