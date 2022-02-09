Аналитики: дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллианты

Дефицит алмазов будет поддерживать высокие цены на бриллианты. Аналитики считают, новые штаммы коронавируса могут снова нарушить производство и логистические цепочки поставок камней. По оценкам экспертов, мировая добыча алмазов растет и будет увеличиваться примерно по 2 % в год, но уровня допандемийного, 2019 года, добыча алмазного сырья сможет достичь не ранее чем через 5 лет.