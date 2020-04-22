Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены



А теперь о ресурсе, спрос на который достиг рекордного падения. Речь о нефти. Баррель не спешит возвращаться к привычным значениям. Марка Brent сегодня утром торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10.



А вот предложение - выше в разы: сырье просто некуда разгружать. Это хорошо видно на карте: танкеры обозначены красным цветом, их большая часть находится у портов. Особенно много у американских берегов.



