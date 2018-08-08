Анапа осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Из строя вышла труба диаметром 1200 мм. Без воды остались высотки и жилые дома в центре города, а также ближайшие населенные пункты. К больницам, поликлиникам и детским садам организован подвоз воды. На месте ЧП работают три ремонтных бригады. К слову, сейчас в Анапе разгар курортного сезона, а столбики термометров редко опускаются ниже 30 градусов.