На фасаде дома вывесили баннеры, на одном из которых написано: "эта собственность была освобождена". В заявлении от имени "анархистов" в Twitterе говорится, что таким образом они хотели "показать солидарность" с Украиной. Сейчас у здания дежурят сотрудники полиции.