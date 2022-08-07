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Анатолия Чубайса выписали из больницы

Анатолия Чубайса выписали из больницы

Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает РИА "Новости".

В публикации говорится, что Анатолий Чубайс чувствует себя лучше, его выписали утром 6 августа.

Фото pixabay.com

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