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АНБ следит за всеми

1984 год по Оруэллу наступил в США. А в роли Большого Брата выступает Агентство национальной безопасности, которое никому не подчиняется, даже президенту Америки. АНБ следит за всеми, в том числе и за членами конгресса.

Об этом сообщил в интервью американскому телеканалу FoxNews независимый журналист Гленн Гринвальд. Он заявил, что АНБ начало собирать информацию о ключевых фигурах в политике в конце Второй мировой войны, а с развитием современных технологий возможности спецслужб США только расширились.

Знаете, когда интернет только появился, предполагалось, что он станет беспрецедентным орудием человеческого освобождения. Он должен был дать нам возможность общаться без централизованной власти государства и корпораций. Но на деле получилось наоборот. Интернет превратили в величайшее в истории орудие принуждения и контроля, потому что АНБ тайно решило использовать его, чтобы шпионить за всеми. Об этом рассказал своим согражданам Эдвард Сноуден. И с тех пор АНБ так и не обуздали.
Гленн Гринвальд, журналист (США)

По словам Гринвальда, могущество спецслужб представляет угрозу для демократии, но американские либералы этого не замечают.


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