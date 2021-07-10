АНБ следит за всеми

Знаете, когда интернет только появился, предполагалось, что он станет беспрецедентным орудием человеческого освобождения. Он должен был дать нам возможность общаться без централизованной власти государства и корпораций. Но на деле получилось наоборот. Интернет превратили в величайшее в истории орудие принуждения и контроля, потому что АНБ тайно решило использовать его, чтобы шпионить за всеми. Об этом рассказал своим согражданам Эдвард Сноуден. И с тех пор АНБ так и не обуздали.

Гленн Гринвальд, журналист (США)

