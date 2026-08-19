Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии. Ранее Государственное собрание утвердило его на этот пост. Кандидатуру бывшего председателя Верховного суда выдвинула правящая партия "Тиса". С избранием президентом Венгрии и наступающим Днем святого Иштвана Андраша Баку поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Беларусью, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций.