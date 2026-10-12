Андрей Богодель объяснил, зачем маленькой Литве целых 9 крупных полигонов

Вокруг Сувалкского коридора вновь нарастает напряжение. Эксперты видят в этом не просто военную активность, а часть стратегии по изоляции России и Беларуси. О том, какие реальные риски это несет, зачем маленькой Литве девять полигонов и что стоит за планами "стереть с лица земли" базы в Калининграде, рассказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

Андрей Богодель напомнил, что риски не выдуманы, они зафиксированы в документах. В стратегии НАТО 2022 года Россия и Беларусь четко определены как противники. Национальные стратегии некоторых государств, в том числе Литвы, документы, связанные с "коалицией желающих" направлены на стратегическое поражение России и Беларуси. "Прежде чем нанести поражение, они думают об изоляции России, связанную с дипломатическими и политическими элементами. Их интересует белорусский балкон и Калининградская область, которую они считают ахиллесовой пятой России. Новый проект НАТО 3.0 возлагает всю ответственность за происходящее на европейские страны, чтобы они показали консолидацию и силу", - пояснил эксперт.

Особое внимание он обратил на слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который заявил, что им нужно немного времени, чтобы "стереть с лица земли все базы в Калининградской области". "Представьте, если бы Лавров или Рыженков сказали: а не стереть ли нам все базы в Литве? Что было бы? Вот в этой ситуации, в словах и делах мы видим вызовы нашей национальной безопасности", - подчеркнул эксперт.

Литва - небольшое государство с населением менее 3 млн и ограниченными вооруженными силами. Однако она имеет 9 крупных полигонов и учебных центров. "9 полигонов бригадного уровня! Для чего? Гайжюнай, Кайряй, Пабраде, Руднинкай, Копчамистис - все выстроены вдоль нашей границы", - перечислил Андрей Богодель.

По его словам, на этих полигонах под предлогом учений можно скрытно разместить технику, боеприпасы и материальные средства, а затем привести личный состав. "Технику оставляют, войска уезжают. Потом под таким же предлогом можно вернуть людей, и вот уже скрытые ударные группировки войск созданы. Проследить это сложно. Вот он риск, вот вызов нашей национальной безопасности", - подчеркнул эксперт.