Прибалтика открыто сворачивает производства, делая ставку на милитаризацию. Исключение из конституции Литвы запрета на размещение на своей территории ядерного оружия тоже логично укладывается в эту концепцию. Мнение эксперта.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Они же готовятся к войне, они это обозначают. И ЕС в целом, и прибалты, которые выступают двигателем этого процесса заявляют: 29-30-й год - когда ЕС должен быть уже готов вести конвенциональные боевые действия. Это глупое поведение, это делает их объектом для удара, может быть, для превентивного удара в случае большой заварушки, но ничего нового. Они последовательно 10-15 лет создавали из своих территорий (это касается и Литвы, и Латвии, и Эстонии) объекты для первого удара, либо для ответного удара. Тут не имеет большого значения, будет ли это ядерное оружие, либо что происходит сейчас. Да, эмоционально это еще усугубит ситуацию, это дополнительный риск, но они постепенно к этому идут. Они к этому идут осознанно и юридически с 2012 года".