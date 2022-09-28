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Андрей Мамыкин: Европу ждет серьезный дефицит газа
"Европа лишилась "трубопровода последней надежды"! В связи с недальновидной политикой властей в ближайшем будущем у них не предвидится возможности исправить сложную и до того энергетическую ситуацию".
Таким мнением поделился экс-депутат Европейского парламента восьмого созыва Андрей Мамыкин. По его словам, сейчас Европа становится регионом экономической непредсказуемости.
Те объемы природного газа, которые вырвались на воды Балтийского моря, я должен сказать, это не самое страшное. Эти потери надо просто забыть или их списать. Как только под давлением технический газ перестанет подаваться по ниткам "Северного потока - 1 и 2", в трубы поступает вода, и эту трубу газопровода можно сдать только в металлолом. Так устроена структура газопровода, что там должен быть технический газ под каким-то давлением. И то, что вырвалось за первые сутки, то, что вырвется в будущем, это необходимые затраты, чтобы вообще поддерживать в принципе в рабочем состоянии эти два газопровода. Но понятно, что вся эта демагогия, и всего этого можно было бы избежать, если бы была просто политическая воля: уже построенный газопровод включить, чтобы поставщик зарабатывал, клиент был в тепле в Германии и других странах Европейского союза, компании, которые работают как кластер вокруг этого газопровода, получали бы деньги и зарабатывали, создавали рабочие места. И всем было бы хорошо. Просто было бы взаимовыгодно. Сейчас, конечно, это выглядит как чистая диверсия против всех, против Российской Федерации как хозяйки газа топлива, против европейских поставщиков и главного поставщика (Германии), потому что это в общем-то главный столп, на котором держится вся экономика Европейского союза.
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