Андрей Сыч о литовских репрессиях и ничем не подкрепленных геополитических амбициях

Гитлер не нарушил ни одного закона". Он их все сначала создал и потом по ним пришло то, что пришло. И сейчас мы хуже, мы сначала что-то натворим. Это вот такой интересный почерк нашей госпожи Меркель - она сначала откроет границы и пустит нам миллионы, сотни тысяч, больше миллиона беженцев, против конституции, потом быстренько они садятся и начинают делать миграционный пакт, прикрывая то безобразие, беззаконие, которое она уже сделала. И это продолжается и в Евросоюзе, потому что Германия диктует многое в Евросоюзе. Они сначала сделают что-то, а потом под это подделывают закон. Сейчас стараются опередить события и сделать законы так, чтобы можно было свою доктрину продавить, и это будет продолжаться. Это элемент, когда трещит все по швам.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии "Мне как-то кто-то говорил