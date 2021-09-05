Андрей Сыч о том, как развивается ситуация в Афганистане

Стрельба и теракты уже длительное время - привычные будни. Только за последние полгода число жертв среди мирного населения в Афганистане достигло рекордных показателей - это тысячи людей, среди них много детей. Особенно резкий рост числа жертв конфликта наблюдается с мая, когда начался вывод международных вооруженных сил и активизировались военные действия.

Американские "строители свободы" оставили после себя лишь страх, горы оружия и гуманитарную катастрофу. Военный блок НАТО выходил из страны с пустыми карманами - практически все вооружение досталось армии "Талибана". Напуганные местные жители миллионами пытаются покинуть разрушенную и истощенную страну, оставшиеся дома находятся на грани голодной смерти. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.

Террористическая атака 11 сентября на башни-близнецы в США послужила поводом для начала военной кампании в Афганистане. Американцы пришли воевать с международным терроризмом, и вот спустя почти 20 лет их позорный побег из региона сопровождается все теми же террористическими актами. Это сложно назвать победой. Весь мир буквально в прямом эфире с замиранием наблюдал, как величайшая держава впопыхах уносит ноги из Афганистана. Хаос и полнейшая неразбериха творились буквально во всем. Брошенными оказались не только собственные граждане, но и европейские партнеры по НАТО. В Брюсселе до сих пор находятся в полном замешательстве от ситуации.

Подобные действия союзников по военному блоку оголили вопрос национальной безопасности в Евросоюзе. В Брюсселе совершенно обоснованно задумались о получении военной независимости от США.













Если до афганского пике США на повестке дня стоял вопрос постепенного увеличения взносов на содержание НАТО, то теперь в Евросоюзе открыто обсуждают вопрос о необходимости собственной армии. Совершенно очевидно, что в ближайшие годы НАТО ждут сложные времена. Нельзя исключать вероятность реформирования военного блока.

Все страны на планете, которые ощущают себя потенциальными целями для международного терроризма, задумаются о самостоятельных методах обеспечения своей безопасности. Тем более, все видели, весь мир видел, как США выходили из Афганистана, бросая основную часть своих союзников и огромную просто по мощи массу боевой техники и вооружения. Юрий Шевцов, политолог

Вертолеты "Черный ястреб", противотанковые "Джавелины", реактивные системы "Град", гаубицы, минометы и тысячи единиц личного вооружения. Это далеко не полный список того, что досталось в наследство талибам. Стоимость всего вооружения, которое потеряли США, оценивается в миллиарды долларов. Армия движения "Талибан" стала одной из самых оснащенных в мире, что неминуемо создает серьезную напряженность в регионе.

Почему оставили оружие? Почему оставили боеприпасы, склады и прочее? Конечно, Байден об этом вчера и сказал. Китай, Синьцзян-Уйгурский район, где мусульман немало, Китай - главный враг для Америки, надо давить из Афганистана - место удобное. Россию подогревать через Центральную Азию - место удобное. Не только Россию, нам хватит этой беды. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

При этом в Штатах не скрывают свои приоритеты во внешней политике. Министр обороны уже сделал недвусмысленное заявление, обозначив потенциальных противников, борьба с которыми будет усилена.













Одна миссия завершена, другие должны продолжаться. Мы продолжим наши усилия в контексте вызовов безопасности со стороны Китая, России, Ирана и КНДР. Защищать эту страну - наша обязанность. И мы не перестанем следить за игрой Ллойд Остин, министр обороны США

Помимо осязаемой возможности горячего конфликта в афганском приграничье, регион стоит на пороге гуманитарной катастрофы. В стране не хватает медикаментов и продовольствия. Больше половины афганцев, просыпаясь утром, не знают, удастся ли им сегодня поесть. Многие дети находятся на грани истощения. Беларусь последовательно выступает за конструктивный диалог в решении международных вопросов. Президент Беларуси предложил консолидировать позиции ШОС и ОДКБ по подходу к ситуации в Афганистане.

Нам важно было бы посмотреть, какую позицию займет ШОС. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидированная, то мы с этой ситуацией справимся и поможем и афганскому народу преодолеть сложности и трудности, но если на "афганской скрипке" будет каждый играть по-своему - быть беде. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь