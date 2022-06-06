Андрейченко: Гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы видим, какое беспрецедентное оказывается сегодня политическое давление. Санкционное давление, безапелляционное вмешательство во внутренние дела - это очень серьезные угрозы в сторону наших государств. И, конечно, мы должны достойно противостоять этому путем объединения наших усилий. Поэтому сегодня обсуждали вопрос, в том числе и защиты электоральных кампаний от иностранного вмешательства, противостояние информационной войне. Безопасность - это не только военная составляющая, это, конечно, и экономика. Нам надо плотнее сегодня сотрудничать по многим направлениям. Это вопрос импортозамещения, вопрос создания совместных предприятий. Будут сильные экономики - будут и сильные государства.