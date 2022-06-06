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Андрейченко: Гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ
Гибридная война США и их союзников направлена против всех государств ОДКБ. В ход идет все - от грубого политического и экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз применения военной силы. Это отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване. В таких условиях страны Договора должны консолидировать свои усилия от военной сферыдо информационного поля.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы видим, какое беспрецедентное оказывается сегодня политическое давление. Санкционное давление, безапелляционное вмешательство во внутренние дела - это очень серьезные угрозы в сторону наших государств. И, конечно, мы должны достойно противостоять этому путем объединения наших усилий. Поэтому сегодня обсуждали вопрос, в том числе и защиты электоральных кампаний от иностранного вмешательства, противостояние информационной войне. Безопасность - это не только военная составляющая, это, конечно, и экономика. Нам надо плотнее сегодня сотрудничать по многим направлениям. Это вопрос импортозамещения, вопрос создания совместных предприятий. Будут сильные экономики - будут и сильные государства.
Безопасность - это не только военная составляющая. Огромное значение имеет наличие мощного производственного потенциала. И здесь особый акцент необходимо сделать на противодействии политике диктата санкций в международных отношениях. "Участникам ОДКБ важно задействовать все ресурсы, все международные площадки для демонстрации абсурдности и тупиковости санкционной политики Запада и ее недальновидности", - подчеркнул Владимир Андрейченко.
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