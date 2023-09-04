Андрейченко предложил разработать модельный закон о приграничном сотрудничестве Беларуси и России

Владимир Андрейченко констатировал, что сейчас основой для приграничного сотрудничества Беларуси и России являются соглашения и протоколы между регионами, однако серьезной правовой базы нет. В связи с этим он предложил Парламентскому собранию разработать специальный модельный закон. Эта инициатива была поддержана членами Совета Парламентского собрания.

Владимир Андрейченко также считает необходимым в разрабатываемом проекте основных направлений по реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы предусмотреть концепцию развития приграничного и межрегионального сотрудничества. По его словам, в настоящее время отсутствует реальный контроль за реализацией поступающих предложений о развитии приграничного сотрудничества. Так, на предыдущих заседаниях Парламентского собрания уже говорилось о необходимости открытия железнодорожного сообщения между областными центрами двух стран, например между Витебском и Псковом, а также пригородного сообщения между приграничными районными центрами. "Сегодня мы опять эту тему поднимаем. Я думаю, что разработку концепции развития приграничного и межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства необходимо заложить в этот документ (проект основных направлений по реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы. - ред.)", - отметил Владимир Андрейченко.