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Андрейченко предложил разработать модельный закон о приграничном сотрудничестве Беларуси и России
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на проходящем 4 сентября в Пскове расширенном заседании Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России предложил разработать модельный закон о приграничном сотрудничестве Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
Владимир Андрейченко констатировал, что сейчас основой для приграничного сотрудничества Беларуси и России являются соглашения и протоколы между регионами, однако серьезной правовой базы нет. В связи с этим он предложил Парламентскому собранию разработать специальный модельный закон. Эта инициатива была поддержана членами Совета Парламентского собрания.
Владимир Андрейченко также считает необходимым в разрабатываемом проекте основных направлений по реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы предусмотреть концепцию развития приграничного и межрегионального сотрудничества. По его словам, в настоящее время отсутствует реальный контроль за реализацией поступающих предложений о развитии приграничного сотрудничества. Так, на предыдущих заседаниях Парламентского собрания уже говорилось о необходимости открытия железнодорожного сообщения между областными центрами двух стран, например между Витебском и Псковом, а также пригородного сообщения между приграничными районными центрами. "Сегодня мы опять эту тему поднимаем. Я думаю, что разработку концепции развития приграничного и межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства необходимо заложить в этот документ (проект основных направлений по реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы. - ред.)", - отметил Владимир Андрейченко.
Фото: БЕЛТА
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