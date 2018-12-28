Анджелину Джоли спросили, появится ли она в списке баллотирующихся в президенты

Из кино - в политику: о таких возможных переменах в будущем намекнула Анджелина Джоли. Интервью вышло на ВВС. Актриса обсудила в эфире ситуацию в США, соцсети, сексуальное насилие и кризис с мигрантами. Когда ее спросили, появится ли она в списке баллотирующихся в президенты, звезда Голливуда ушла от однозначного ответа, сказав: "Спасибо". Джоли является спецпосланницей ООН по делам беженцев.