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Анджей Дуда наложил вето на закон о телерадиовещании

Польский президент после недельныхколебаний наложил вето на закон о телерадиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм. Закон ограничивает независимость телекомпаний с участием иностранного капитала и может повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery телеканала TVN. К слову, в польском информационном пространстве новостная повесткаTVN нередковступает в противоречие с подачей материала государственным телевидением.

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