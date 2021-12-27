Анджей Дуда наложил вето на закон о телерадиовещании

Польский президент после недельныхколебаний наложил вето на закон о телерадиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм. Закон ограничивает независимость телекомпаний с участием иностранного капитала и может повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery телеканала TVN. К слову, в польском информационном пространстве новостная повесткаTVN нередковступает в противоречие с подачей материала государственным телевидением.