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Анджей Дуда рассматривает Беларусь как угрозу для НАТО
Польша открыто идет на обострение! Анджей Дуда заявил, что кризис с мигрантами на границе его страны с Беларусью представляет "потенциальные" угрозы безопасности не только для Европейского Союза, но и для НАТО. Об этом глава польского государства доложил генеральному секретарю Альянса при личной встрече.
Последний не исключил размещения на территории Европы ядерного оружия НАТО, которое, надо ожидать, Польша с готовностью примет у себя как главный европейский вассал США.Для этого сейчас Варшава активно ищет новые пути нагнетания ситуации на границе: заявляет о приостановке с завтрашнего дня грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", стягивает дополнительное вооружение к границе - там сейчас развернута 10-я бригада тылового обеспечения Войска Польского. Делается все, чтобы показать себя как единственного защитника Евросоюза, а заодно отвлечь внимание от внутренних проблем страны - поражения прав женщин, неопределенной судьбы угольной промышленности и продолжающейся четвертой волны коронавируса, не говоря уже о затяжном правовом конфликте с Евросоюзом.
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