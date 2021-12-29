ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Анджея Дуду встретили в Познани протестами

"Вы сядете", "Срок пройдет, а позор останется" - такими лозунгами жители Познани встретили Анджея Дуду. Политик прибыл в город на празднование Великопольского восстания. Протестующие попытались приблизиться к лимузину президента, но их оттеснила полиция. Поводом для недовольства на фоне падающего рейтинга Дуды стал скандальный закон о телерадиовещании, который может повлиять на работу оппозиционного телеканала TVN. На днях Дуда наложил вето на закон и вернул его на рассмотрение в Сейм.

Спорный телеканал принадлежит американскому концерну Discovery. В случае одобрения закона это может вызвать недовольство американских кураторов Варшавы. Под вопросом сейчас и отношения с Брюсселем - Польша из-за постоянных противоречий с европейским законодательством может лишиться статуса члена ЕС, и это не может не беспокоить высшие польские политические круги.

Выход или исключение Польши из Европейского союза станет катастрофой для страны - такое заявление сделал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, власти должны сделать все возможное, чтобы не допустить разрыва с ЕС, поскольку при таком сценарии Варшава может оказаться в сфере влияния Москвы.



Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все