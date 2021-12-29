Анджея Дуду встретили в Познани протестами

Спорный телеканал принадлежит американскому концерну Discovery. В случае одобрения закона это может вызвать недовольство американских кураторов Варшавы. Под вопросом сейчас и отношения с Брюсселем - Польша из-за постоянных противоречий с европейским законодательством может лишиться статуса члена ЕС, и это не может не беспокоить высшие польские политические круги.



Выход или исключение Польши из Европейского союза станет катастрофой для страны - такое заявление сделал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.

По его мнению, власти должны сделать все возможное, чтобы не допустить разрыва с ЕС, поскольку при таком сценарии Варшава может оказаться в сфере влияния Москвы.

