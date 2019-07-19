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Ангела Меркель надеется на "другую жизнь" после ухода из политики

Канцлер Германии в ходе полуторачасовой пресс-конференции с журналистами заявила, что в 2021 году закончит свою политическую работу, после которой начнется совсем другая жизнь! И ее она намерена прожить так же хорошо и в добром здравии.

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