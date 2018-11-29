Канцлер Германии Ангела Меркель не видит "военного решения" конфликта между Россией и Украиной. Выступая на германско-украинском бизнес-форуме в Берлине, Меркель также сообщила, что обсудит ситуацию в Керченском проливе с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Канцлер подтвердила и готовность продолжить переговоры по этому вопросу в "нормандском формате".